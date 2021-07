Campania: Copagri, vaccinare bufale, sì a proposta allevatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli allevatori della filiera bufalina della provincia di Caserta chiedono un piano straordinario di vaccinazione contro brucellosi e turbercolosi; una simile iniziativa ha dimostrato nel recente passato di contribuire a contenere la diffusione di queste malattie". Così in una nota Copagri che si è schierata dalla parte degli allevatori: "La Copagri ha inoltre sottolineato come quella casertana sia un’area ad altissima vocazione zootecnica, che apporta un contributo fondamentale alla filiera bufalina e a tutto il comparto agroalimentare legato alla produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP, che garantisce lustro e prestigio al Made in Campania e al Made in Italy nel mondo e che non è possibile disperdere un simile patrimonio di aziende e di occupazione che deve essere salvaguardato vaccinando tutti gli animali".(Ren)