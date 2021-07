Venezia: Giovannini, bene decisione Unesco, politica governo non solo per stop a grandi navi ma orientata a interventi di sistema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, accoglie con “soddisfazione” la decisione dell’Unesco di non iscrivere Venezia tra i siti patrimonio dell’umanità in pericolo grazie al divieto del passaggio delle grandi navi sul Canale di San marco e sul Canale della Giudecca. “La decisione – sottolinea Giovannini - si inquadra nella politica del governo per lo sviluppo sostenibile che viene perseguita con decisione attraverso interventi di sistema. La pandemia ha reso tutti consapevoli della necessità di vivere le città e il turismo in modo diverso, rispettando l’ambiente, riducendo le emissioni inquinanti, usando forme di mobilità sostenibili e integrate. Per tutelare Venezia e la sua laguna non è stato soltanto decretato il blocco al passaggio delle grandi navi, ma si sta provvedendo al completamento del Mose, alla realizzazione delle opere di mitigazione ambientale, al miglioramento delle condizioni del porto di Marghera, allo sviluppo della mobilità sostenibile e veloce anche con l’ultimo miglio per il collegamento ferroviario all’aeroporto Marco Polo". (Com)