'Ndrangheta: maxi sequestro a due fratelli vicini a cosca Commisso

- Nella mattinata di oggi a Latina, Aprilia, Roma, Regio Calabria, Siderno (Rc), Città di Castello (Pg), Torino, Sansepolcro (Ar), Anghiari (Ar), Capua (Ce), Vitulazio (Ce) e Nocera Inferiore (Sa) i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Latina in collaborazione con i comandi territorialmente competenti, su delega del Tribunale di Latina – Sezione Misure di Prevenzione - hanno proceduto alla notifica della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di primo grado dei beni riconducibili a due fratelli originari di Siderno ritenuti contigui alla 'ndrina Commisso. Sotto i sigilli sono finiti tredici società operanti nel settore florovivaistico, notificando i provvedimenti ai predetti, agli amministratori ed ai soci; 36 terreni agricoli, prevalentemente adibiti a vigneti per la produzione di un pregiato vino che doveva essere commercializzato in Canada; 22 abitazioni;7 locali adibiti ad esercizi commerciali; 21 fabbricati e magazzini; due alberghi fra cui la Anghiari Residence Srl in relazione alla quale i due fratelli sono stati rinviati a giudizio da parte della procura distrettuale antimafia di Reggio Calabria, in data 16 settembre 2020, per il delitto di cui agli art 512bis, 416bis.l c.p. relativo alla fittizia intestazione di beni; 1 centro sportivo; 33 veicoli e 26 conti correnti bancari.(Ren)