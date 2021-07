Lombardia: Fontana, con legge riforma sanitaria inizia nuova fase, focus su innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ci ha lasciato “ferite che mai potranno rimarginarsi, ma anche la forza di ripartire più forti di prima: e oggi con questo provvedimento inizia una nuova fase”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la conferenza stampa organizzata oggi per illustrare i punti cardine della proposta sulla riforma della legge sanitaria approvata dalla Giunta. “Abbiamo imparato quanto sia importante mettere a sistema l'innovazione tecnologica all'interno dei percorsi di presa in carico: per questo le case di comunità, che potranno essere gestite dai medici di medicina generale, anche riuniti in cooperativa, saranno dotate di attrezzature all'avanguardia e di telemedicina che favoriranno le cure domiciliari", ha detto, aggiungendo che ci saranno “tempi ben chiari nei singoli interventi che andremo a realizzare”. (Rem)