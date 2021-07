Lombardia: Fontana, tema del personale centrale nella riforma sanitaria regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del personale “resta centrale” all’interno della riforma sanitaria regionale approvata oggi dalla Giunta della Lombardia. Lo ha detto il presidente Attilio Fontana, durante la conferenza stampa organizzata oggi per illustrarne i punti più significativi. “Ora il governo deve fare sì che i maggiori investimenti vadano di pari passo con l'incremento delle borse specialistiche e il superamento dei numeri chiusi soprattutto per le branche più carenti", ha detto, sottolineando anche l’importanza della ricerca scientifica e dello sport a fini di prevenzione delle malattie. “Nella proposta è prevista la creazione di una rete regionale della ricerca biomedica e dell’innovazione nelle scienze della vita: un hub coordinato dagli Irccs di diritto pubblico che, coinvolgendo università e enti di ricerca, favorisca iniziative che sviluppino il trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese”, ha concluso. (Rem)