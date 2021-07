Covid: Piemonte, sale indice positività tamponi, da 0,4 a 0,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella settimana 12-18 luglio in Piemonte si conferma basso l’impatto dell’epidemia sui servizi ospedalieri, con un tasso di occupazione dei posti letto che resta invariato rispetto ai sette giorni precedenti sia in terapia intensiva (0%) sia in area medica (1%). La percentuale di positività dei tamponi passa da 0.4% a 0.7%, mentre l’Rt basato sulla data di inizio sintomi sale a 1.27 (era 0.99). Nonostante si registri una maggior diffusione del virus a livello regionale, il valore dell’incidenza ancora contenuto e i numeri molto bassi di ricoveri concorrono favorevolmente a mantenere la regione in zona bianca. (Rpi)