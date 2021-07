Lombardia: Moratti, dopo la pandemia necessario rafforzamento della rete sanitaria territoriale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha messo in evidenza la necessità di un rafforzamento della rete territoriale, nel rispetto dei principi cardine del sistema sanitario regionale lombardo. Lo ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, durante la conferenza stampa organizzata oggi per illustrare la proposta di riforma sanitaria approvata dalla Giunta. “I principi che ci hanno ispirato sono l’approccio ‘one health’, per una governance che tenga in considerazione la salute delle persone, degli animali e del pianeta; la libertà di scelta di strutture e personale sanitario, da sempre patrimonio del sistema regionale; il rapporto tra pubblico e privato; e per la prima volta in una legge sanitaria abbiamo sottolineato l’importanza di un maggiore raccordo con il mondo produttivo, le università e la ricerca”, ha detto. (Rem)