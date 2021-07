Lombardia: Carretta (Azione) su riforma sanitaria, tanti temi “toccati marginalmente”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi “una linea generale di riforma, ma temo che il braccio di ferro all’interno della maggioranza non sia terminato”. Lo afferma in una nota Niccolò Carretta, consigliere regionale di Azione in Lombardia, commentando la riforma sanitaria regionale approvata dalla Giunta. “Ci sono tanti temi che vengono toccati solo marginalmente e l’impressione che la riforma di rivoluzionario non abbia proprio nulla è molto forte: finalmente però abbiamo un testo su cui lavorare, e soprattutto abbiamo su carta le scelte che la Giunta ha voluto fare”, ha detto, aggiungendo che i prossimi mesi “saranno caratterizzati dall’ascolto del territorio per provare a scalfire una riforma che regolerà la sanità in Lombardia per lungo tempo”. Il mio impegno, ha concluso, resta “fermo per potenziare la medicina di territorio, per favorire la prevenzione e per salvaguardare la sanità di montagna”. (Rem)