Lombardia: Moratti, in riforma sanitaria investimenti importanti in risorse umane

- La riforma sanitaria regionale approvata oggi dalla Giunta della Lombardia prevede “importanti investimenti in risorse umane” per una sanità “di qualità e di prossimità, che accompagni le persone in tutte le fasi della vita”. Lo ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, durante la conferenza stampa organizzata oggi per illustrare i punti fondamentali della riforma. “Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge saranno istituiti i distretti e nominati i relativi direttori; entro sei mesi sarà costituito il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive; e il completamento del potenziamento della rete territoriale è previsto entro tre anni”, ha spiegato, aggiungendo che a fronte della realizzazione e messa a regime delle strutture territoriali previste dal Pnrr e dal Centro per la prevenzione i costi del personale sono stati stimati a 17,8, 28,6 e 29,7 milioni rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. “Per quanto riguarda gli investimenti, al potenziamento della rete territoriale saranno destinati 567 milioni dal Pnrr; al Centro per la prevenzione 85 milioni dai fondi regionali; al potenziamento della rete di offerta 1,35 miliardi da fondi per l’edilizia sanitaria; e alla telemedicina 166 milioni dal Pnrr”, ha concluso. (Rem)