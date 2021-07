Cinema: "Shorta" miglior film del Social world film festival, ecco tutti i vincitori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "Giuria Studenti", formata da studenti del territorio campano, ha decretato come miglior regia quella di Sean Bloomfield per "Love Reaches Everywhere", miglior sceneggiatura quella di Remi Brachet per "The End Of Kings" e miglior forografia di Renaud Philippe e Olivier Higgings per "Errance Sans Retour". Nella sezione "Focus" la Giuria di qualità ha scelto il lungometraggio "Amare Amaro" di Julien Paolini con menzione speciale a "Gelsomina Verde" di Massimiliano Pacifico e all'attrice Maddalena Stornaiuolo, e il cortometraggio "Le Mosche" di Edgardo Pistone con menzione speciale a "Quasi Ora" di Luigi Pane e all'attrice Lisa Visari, mentre per la Giuria Giovani vince il lungometraggio "La vacanza" di Enrico Iannaccone e il cortometraggio "La Napoli di mio padre" di Alessia Bottone. Il Premio Rai Cinema Channel, che consiste nell'acquisto dei diritti pari a 3mila euro, va a "Ropeless" di Andrea Carrino. Durante la serata, condotta da Roberta Scardola, riconoscimento anche per Antonio Milo come attore dell'anno per il ruolo del maresciallo Maione nella fiction Rai "Il commissario Ricciardi" di Alessandro D'Alatri. "Il Social world film festival - spiega una nota - è organizzato dal Comune di Vico Equense con il contributo della Direzione Generale Cinema del Ministero della Cultura e della Regione Campania, con il patrocinio di Camera dei Deputati, Università Suor Orola Benincasa, Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Università di Salerno, Università L'Orientale. L'evento è realizzato in collaborazione con Italian Film Factory, Centro Sperimentale di Cinematografia, Rai Teche, Rai Cinema Channel, Luce-Cinecittà, Medusa Film, Accademia di Belle Arti di Napoli, Piazza a Metro, T&D Angeloni – trasporti cinematografici, Università del Cinema, Paradise Pictures, PM5 Talent, Cooperativa Sirio, Home Medicine Italia, Consorzio Luna. Sponsor: Formaperta, E-comunica, HM make up. Media partner: Radio Marte, Canale 21, CinecittàNews, La rivista del Cinematografo. Cultural partner: La Gazzetta dello Spettacolo, Pragma Magazine, MyDreams, Radio Selfie. Il Social world film festival è socio dell'Afic – Associazione festival italiani di cinema, fondatore e membro attivo del Coordinamento festival Cinematografici della Regione Campania e partecipa ai lavori del Clarcc - Coordinamento Lavoratori Regione Campania Cinema e Audiovisivi. Il Social world film festival è realizzato con l'adesione della Film Commission Regione Campania". (Ren)