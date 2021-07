Sardegna: il 41,5 per cento dei sardi è vaccinato, somministrate un milione e 639.951 dosi di siero anti-Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna. dall'inizio della campagna di vaccinazione a ieri sera, sono arrivate un milione e 754.621 dosi, di queste ne sono state somministrate un milione e 639.951 quindi il 93,50 per cento. In particolare 675.922 sono servite per la seconda dose e 949.510 per la prima. In buona sostanza, il 41,46 per cento dei sardi è ormai vaccinato. Un ritmo sostenuto nonostante il nodo degli "over 60": mancano all'appello 2.328 over 90 (il 10,56 per cento dei sardi che ricadono su questa fascia d'età), 9.414 tra gli 80 e 89 anni (9,61 per cento), 22.296 over 70 (12,96 per cento) e infine 43.563 (19,33 per cento) sardi tra i 60 e i 69 anni. L'Isola è fra le prime dieci regioni come percentuali di somministrazioni e vaccinazioni. Quanto al ventilato taglio delle dosi, l'assessore alla Sanità, Mario Nieddu spiega che "il generale Figliuolo ha assicurato che le fiale previste arriveranno per cui la nostra campagna non verrà modificata". Ieri i cancelli dell'hub della Fiera di Cagliari erano chiusi, un fatto che ha sollevato qualche perplessità: "Chi opera lì – ha spiegato l'assessore Nieddu - ha raggiunto il target in sei giorni per cui il settimo, dopo mesi di lavoro continuo, hanno risposato. In sostanza hanno svolto tutte le vaccinazioni previste nella settimana da lunedì a sabato e domenica quindi non hanno lavorato". (Rsc)