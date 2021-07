Milano: Consiglio comunale Cinisello Balsamo approva costituzione del Seav, coordinamento sovracomunale per progetti europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Cinisello Balsamo ha approvato all'unanimità la convenzione per la costituzione del Seav, Servizio Europa d'area vasta di Milano metropolitana. Partendo dal progetto di Anci Lonbardia denominato "Lombardia Europa 2020", si legge in una nota, Cinisello Balsamo ha aderito sin dall'inizio, con eventi formativi in europrogettazione dedicati ai dipendenti pubblici di vari comuni del Nord Milano, per aumentare le competenze in ambito europeo e far comprendere le enormi potenzialità dei programmi 2021-2027, al fine di ottenere un coordinamento sulla redazione e presentazione di progetti europei su diversi settori: dalla sostenibilità ambientale, alla rigenerazione urbana, alla lotta all'esclusione sociale. "Da diversi anni lamento che nella pubblica amministrazione mancava una vera e propria cultura dei progetti europei, proponendo l'istituzione dell'Ufficio Europa anche a Cinisello Balsamo: con questa approvazione, si concretizza la volontà di questa Giunta (uno dei punti del programma di mandato) di sfruttare a pieno le opportunità offerte dai vari programmi europei", ha commentato l'assessore all'Urbanistica, al Territorio e Ufficio Europa Enrico Zonca, aggiungendo che ne è una dimostrazione l'ottenimento di un finanziamento di 15 milioni di euro per la rigenerazione urbana del quartiere Crocetta. "Cinisello Balsamo si dimostra sempre più proiettata come punto di riferimento per gli altri comuni del Nord Milano: con questa convenzione, l'europrogettazione non verrà confinata ai singoli comuni, ma ci sarà un coordinamento più ampio, per ottenere una migliore qualità nella redazione dei progetti e una maggiore possibilità di attrarre risorse europee, e se a questo si associa la minore pressione tributaria di tutto il Nord Milano per le imprese, si può immaginare un futuro di sviluppo positivo per la città", hanno aggiunto poi l'assessore e il sindaco Giacomo Ghilardi. (Rem)