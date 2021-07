Infrastrutture: Corte Conti su Adsp Mar Tirreno centro-settentrionale, "criticità per l'esercizio 2019"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale, "a fronte di un avanzo finanziario di euro 164.044 dell'anno precedente, la gestione di competenza 2019 chiude con un disavanzo di euro 1,3 milioni, determinato dalla differenza tra il saldo positivo di parte corrente, pari a circa 3,5 milioni e quello negativo di conto capitale, pari a circa 4,8 milioni". Lo rende noto la Corte dei Conti. "Il risultato di amministrazione - prosegue la nota - mostra un decremento, passando da 16,6 a 15,5 milioni, così come il risultato economico che chiude il 2019 con un deficit di 5,4 milioni, a fronte dell'avanzo di 4,3 milioni registrato nel 2018. Il valore del patrimonio netto nel 2019 è diminuito del 6,5 per cento per effetto del disavanzo economico, ed ammonta a 78,6 milioni, a fronte degli 84 milioni del 2018. Permangono criticità di bilancio e gestionali dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale che comprende i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. Migliora, invece il dato del traffico dei passeggeri che registra un incremento del 4 per cento rispetto al 2018, raggiungendo il numero maggiore di unità del quadriennio", secondo quanto emerge dalla Relazione deliberata dalla Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti con determinazione n. 56/2021. (segue) (Com)