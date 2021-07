Imprese: Magoni, valorizzare competenze e professionalità delle aziende lombarde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora una volta la Regione Lombardia dimostra con i fatti la sua vicinanza al mondo produttivo, e in particolare ai comparti del turismo, della moda e del design, fortemente colpiti dalla pandemia. Lo ha detto in una nota Lara Magoni, assessore al Turismo, al Marketing territoriale e alla Moda della Regione, commentando il bando Digital Business lanciato insieme alle Camere di commercio lombarde per sostenere l'innovazione delle imprese. "La rinascita parte da azioni profonde e condivise che guardino all'innovazione e alla digitalizzazione: l'obiettivo è valorizzare le competenze e le professionalità delle nostre aziende, senza dimenticare la tradizione e l'operosità tipiche lombarde", ha detto. (Rem)