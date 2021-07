Imprese: Auricchio (Unioncamere Lombardia), sempre più utilizzati digitale e commercio elettronico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il digitale e il commercio elettronico sono sempre più utilizzati dai nostri imprenditori per rilanciare la propria attività: ne abbiamo avuto conferma dal successo riscontrato da questa misura messa in campo da Regione e dal sistema camerale lombardo che ha visto esaurire 14 milioni di euro in poco tempo. Lo ha detto il presidente di Unioncamere Lombardia Gian Domenico Auricchio, commentando lo stanziamento attraverso il bando Digital Business di 14 milioni di euro a favore dell'innovazione delle imprese della Lombardia. "Con questa iniziativa confermiamo l'impegno costante a sostenere i processi di innovazione e digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese lombarde e promuovere la crescita in ottica Impresa 4.0", ha detto. (Rem)