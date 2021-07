Sanità: Nursing Up, incomprensibili i tagli ai corsi di Infermieristica di Vigevano, ridotti a soli 25 posti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella del ministero del'Università è "la politica del passo del gambero, quella che a ogni minimo traguardo raggiunto, a ogni passettino in avanti compiuto, ci regala inesorabilmente un doppio balzo all’indietro, complici pressappochismo e iniziative tutt’altro che felici in merito a quella che dovrebbe essere una coerente attività di programmazione del numero di nuovi infermieri da formare, che dovrebbe partire dai bisogni dei cittadini. Lo sottolinea Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up. "E’ questo il desolante quadro che ci ritroviamo, come sindacato nazionale degli infermieri, a commentare amaramente, laddove apprendiamo che il ministero dell’Università ha deciso ulteriormente di ridurre da 50 a 25 i posti di laurea in infermieristica della prestigiosa scuola di Vigevano. Non possiamo dimenticare che appena un anno fa avevamo dato battaglia e io in prima persona avevo scritto all’allora ministro del governo Conte, Gaetano Manfredi, rispetto a quello che era il preventivato taglio di ben 70 posti tra Vigevano e Pavia. Un provvedimento che fu arginato, anche se solo in parte, grazie a sindacati di categoria come il nostro che furono capaci di urlare a gran voce il loro dissenso. Cosa più o meno analogo accadde con pericolosa decisione dello stesso Manfredi che, con uno specifico Dm addirittura prevedeva un colpo di mannaia anche per i docenti infermieri, a vantaggio dei medici. Su 5 docenti universitari previsti appartenenti alla nostra categoria, Manfredi voleva addirittura sostituirne 2 con medici ospedalieri e abbassare da 3 a 1 il minimo dei docenti a tempo indeterminato. Il decreto ministeriale numero 82 del 2020, per fortuna stroncato appena nato anche grazie al nostro intervento, offendeva e danneggiava ancora una volta la nostra dignità. Come dimenticarlo". (segue) (Com)