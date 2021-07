Sanità: Nursing Up, incomprensibili i tagli ai corsi di Infermieristica di Vigevano, ridotti a soli 25 posti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A distanza di poco più di 12 mesi, con un nuovo governo e un nuovo ministro dell’Università, nulla è cambiato", prosegue De Palma, secondo cui "i posti alla scuola di Vigevano, che rischiava addirittura la chiusura, diventano come già detto solo 25, rispetto ai 50 dello scorso anno. Dovremmo essere contenti solo per avere evitato il peggio? Dovremmo accontentarci che Vigevano rimanga aperta? E per quanto tempo poi? O dovremmo forse dimenticare anche che in numerose università, come la Vanvitelli in Campania, durante il covid, i nostri giovani aspiranti infermieri non hanno mai effettuato nemmeno un’ora del tirocinio previsto per legge, e che in particolare, oltre ai ritardi nel conferire le lauree, in Campania per esempio gli studenti del primo anno di laurea in infermieristica sono arrivati al secondo senza alcuna ora di pratica? E’ davvero solo colpa della pandemia? Ci sembra di essere di fronte alla classica tela di Penelope", sottolinea De Palma. "Viene da pensare ancora una volta, ed è terribile, che in Italia si tagliano i posti nelle università per gli aspiranti infermieri per fare posto ai medici, quando secondo i dati Ocse quelli che mancano nel nostro paese sono solo gli infermieri. Non si dimentichi il contenuto del Rapporto Health at a Glance Europe: in Italia ci sono molti meno infermieri della media Ocse e molti più medici. Infatti, rispetto a una media in area Ocse di 8,8 infermieri ogni mille abitanti, da noi ce ne sono solo 5,8, mentre di medici ce ne sono ben 4 ogni mille abitanti, ben sopra il dato di 3,5 che costituisce la media indicata. Siamo destinati ad un triste declino, questo modo di fare politica favorisce l’emorragia di giovani professionalità ambitissime dai Paesi d'oltralpe, tenendo per noi la maglia nera della media più bassa come stipendio mensile degli infermieri, ancorata al palo dei 1.400 euro", conclude. (Com)