- Domani martedì 20 luglio, alle ore 13.15, la commissione Trasporti della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione del presidente della Regione autonoma della Sardegna, Christian Solinas, nell'ambito dell'esame congiunto delle proposte di legge in materia di continuità territoriale con la Sardegna. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)