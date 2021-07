Recovery: Majorino (Pd), Giunta in Lombardia non ha carte in regola per utilizzare al meglio le risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Next Generation Eu rappresenta una grande responsabilità e opportunità per cambiare la situazione in positivo, senza limitarsi a "mettere una pezza" alle difficoltà ma favorendo processo di innovazione e cambiamento. Lo ha detto l'europarlamentare Pierfrancesco Majorino, intervenuto oggi ad una conferenza stampa organizzata dal Partito democratico a Milano sull'importanza del Recovery plan per la Lombardia. "Ritengo che la Giunta non fornisca le garanzie necessarie per utilizzare al meglio questa leva di trasformazione, e che non abbia le carte in regola per mettere mano alla ricostruzione della sanità territoriale: come spesso hanno sottolineato i consiglieri regionali, questi ultimi anni hanno visto perdute numerose grandi opportunità", ha detto, accusando Attilio Fontana e Letizia Moratti - rispettivamente presidente e vicepresidente della Regione - di parlare di "immunità di comunità" per tentare di "ricostruire la propria immagine dopo la devastazione dello scorso anno". "Questa contraddizione, insieme alle ambiguità sulla questione dei vaccini, racconta l'inaffidabilità della destra: ed è il motivo per cui siamo qui non solo a raccontare i benefici del Next Generation Eu, ma anche per ribadire che allo stato attuale queste risorse rischiano di essere sprecate", ha concluso. (Rem)