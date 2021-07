Lombardia: da Fondazione Cariplo e Regione 8 milioni per progetti "emblematici" nella provincia di Cremona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in tutto sette i progetti emblematici selezionati da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia per la provincia di Cremona: iniziative a cui sono destinati complessivamente otto milioni di euro. Stando al relativo comunicato stampa, gli interventi riguardano progetti ad elevata complessità organizzativa, strutturale ed economica, e affrontano problemi specifici di un territorio sperimentando politiche innovative in ambito sociale, culturale, ambientale, scientifico ed economico: obiettivo è migliorare le condizioni di vita delle persone attraverso un processo di sperimentazione gestito congiuntamente con altri soggetti pubblici e privati. Questi, nello specifico, i progetti selezionati per la provincia di Cremona: il progetto "Sport, inclusione a Cascina Santa Maria dell'Argine" dell'Associazione atletica interflumina di Casalmaggiore, con un milione di euro per il recupero della cascina da adibire ad "agri-ostello"; il progetto "Casa Grasselli - Il Palazzo della Musica" del comune di Cremona, con 1,5 milioni per creare un polo di produzione culturale, musicale e artistifca; il progetto "CR2" dell'Associazione Occhi Azzurri di Cremona, con un milione di euro per la realizzazione di un centro riabilitativo innovativo e sperimentale; il progetto "Ex.O - Hub dell'innovazione ex Olivetti" del comune di Crema, con un milione per il rilancio del sito ex Olivetti quale centro universitario di alta formazione; il progetto della Diocesi di Cremona per il completamento del Museo Diocesano e la realizzazione del polo museale della Diocesi, sempre da un milione di euro; il progetto "Centro nazionale per il trattamento delle psicopatologie nell'autismo e nelle disabilità intellettive" di Sospiro, Istituto Ospedaliero Onlus, con 1,5 milioni per l'assistenza a persone sia in età evolutiva che adulte; e il progetto "Adda e Serio, un territorio da scoprire con Brezza" del Consorzio di bonifica Dugali Naviglio Adda Serio, con un milione di euro per rafforzare i collegamento del sistema di mobilità dolce e creare una rete capillare di fruizione sostenibile. (segue) (Rem)