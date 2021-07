Lombardia: Peluffo (Pd) su riforma legge sanitaria, Regione si dia una mossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale ha impiegato troppo tempo per avanzare proposte per la trasformazione della sanità in Lombardia: devono darsi una mossa, e noi continueremo a chiedere una riforma radicale. Lo ha detto il segretario regionale del Partito democratico Vinicio Peluffo in merito alla riforma della legge sanitaria, parlando a margine della conferenza stampa organizzata oggi dal Pd a Milano sull'importanza del Recovery plan per la regione. "Al momento la bozza di Letizia Moratti prevede prescrizioni che il governo aveva fornito lo scorso dicembre, e che si sarebbero dovute adottare entro aprile: sono già in ritardo, mentre la restante parte riguarda modifiche per poter ottenere i fondi europei", ha spiegato. (Rem)