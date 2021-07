Recovery: ministero Pa, online guide illustrate Pnrr a misura di Comuni, famiglie e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che cos'è il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), quali riforme dovrà approvare l'Italia nei prossimi cinque anni, come cambierà la Pubblica amministrazione e che opportunità avranno famiglie, Comuni e imprese? Tutto quello che bisogna sapere sul Pnrr è illustrato e raccontato con un linguaggio chiaro e immediato nelle 10 guide "L’Italia riparte-Il Pnrr in sintesi", disponibili da oggi sul sito internet di LineaAmica (https://lineaamica.gov.it/). L’iniziativa - si legge in una nota del ministero della Pubblica amministrazione - è realizzata da Formez Pa, d’intesa con il ministro per la Pubblica amministrazione e il dipartimento della Funzione pubblica, per rispondere alle domande più comuni sul Pnrr e così renderlo patrimonio condiviso della collettività. Un Piano di tutti, per tutti. (segue) (Com)