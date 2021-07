Ambiente: Goletta dei Laghi, presentato dossier 2021 sullo stato ecologico dei laghi lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa la tappa lombarda di Goletta dei Laghi, la campagna per il monitoraggio delle acque dei bacini italiani realizzata da Legambiente in collaborazione con Novamont e Conou (Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati). Stando al relativo comunicato stampa, l'equipaggio si è concentrato sui principali laghi lombardi (Verbano, Ceresio, Varese, Lario, Sebino e Benaco) monitorando la qualità delle acque e offrendo uno spazio di riflessione sull'ecosistema lacustre nel suo complesso: in particolare, ci si è soffermati su temi quali l'inquinamento microbiologico, l'illegalità, gli scarichi abusivi, la perdita di biodiversità, la sicurezza della navigazione, le speculazioni edilizie e sono state evidenziate anche le migliori pratiche di gestione presenti nei territori per la tutela e la salvaguardia dell'ecosistema lacuale. Le conclusioni dello studio sono state al centro di una conferenza stampa organizzata stamane a Milano in Cascina Nascosta in Parco Sempione, alla presenza di Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, Caterina Benvenuto, responsabile campagne di Legambiente Lombardia, Pietro Genoni di Arpa Lombardia e Andrea Lanuzza, direttore generale di Cap Holding. Dei 32 punti esaminati, prosegue la nota, nove sono risultati "fortemente inquinati" e quattro "inquinati": anche per quest'anno è stato messo a punto il monitoraggio delle microplastiche presenti in acqua, e nei prossimi mesi sarà effettuata la caratterizzazione dei materiali trovati e delle plastiche prelevate. "I tecnici di Goletta dei Laghi monitorano lo stato di qualità dei laghi attraverso le analisi microbiologiche delle acque, prelevando campioni in diversi punti considerati sensibili sia per l’elevata attività antropica che per la l’affluenza di scarichi nel bacino, spesso segnalati dai cittadini tramite il servizio Sos Goletta: ai tratta di un campionamento puntuale che non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, né pretende di assegnare patenti di balneabilità, ma restituisce comunque un'istantanea utile per individuare i problemi e ragionare sulle soluzioni", ha commentato Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, spiegando che nel monitoraggio vengono prese in esame le foci dei fiumi e torrenti, gli scarichi e i piccoli canali che spesso si trovano lungo le rive dei laghi e "sono i veicoli principali di contaminazione batterica di origine fecale, indice della presenza di scarichi abusivi o di un insufficiente sistema di depurazione delle acque che attraverso i corsi d’acqua arrivano a lago". (segue) (Rem)