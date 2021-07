Ambiente: Goletta dei Laghi, presentato dossier 2021 sullo stato ecologico dei laghi lombardi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arpa Lombardia, prosegue la nota, conduce un monitoraggio dello stato ecologico di 27 laghi naturali, per un totale di 32 corpi idrici, secondo la direttiva acque 2060 che impone di analizzare lo stato ambientale dei corpi idrici, sulla base della combinazione di elementi di qualità biologica, idromorfologica e chimica: secondo i dati pubblicati dall’agenzia regionale, sono solo sette i corpi idrici che risultano in stato ecologico buono, ossia il lago di Ganna e Monate in provincia di Varese, il Garda, il Maggiore, il Palabione e il lago Palù in provincia di Sondrio. "I dati sono stati raccolti grazie all’impegno di decine di volontari dell’associazione e privati cittadini che hanno raccolto, separato e catalogato tutti i rifiuti rinvenuti sui litorali, in una delle più grandi attività di citizen science mai realizzate: l’analisi di questi materiali e il confronto tra le spiagge, permette di comprendere le tipologie di rifiuto più presenti e le attività che hanno portato questi rifiuti sino in spiaggia", ha continuato Caterina Benvenuto, responsabile Campagne di Legambiente Lombardia, aggiungendo che il 90 per cento dei rifiuti trovati in spiaggia sono "cotton fioc, indice della scorretta gestione dei rifiuti urbani che vengono gettati nei water e non trattenuti dalle maglie dei depuratori, mentre il secondo tipo sono i mozziconi di sigarette, abbandonati direttamente dai cittadini". La campagna di Legambiente, prosegue la nota, è anche occasione per sottolineare le problematiche dei territori e delle comunità locali: in particolare, nell’edizione 2021, Legambiente Lombardia a fianco dei circoli territoriali ha voluto richiamare l’attenzione attraverso manifestazioni, flashmob e incontri, su temi quali la sicurezza della navigazione, i servizi per l’accessibilità delle aree più remote che rischiano lo spopolamento, il consumo di suolo smodato e l’erosione delle coste, l’incuria, con l’obiettivo di spingere le istituzioni a tutelare maggiormente il delicato equilibrio dell’ecosistema lacuale. Per sensibilizzare sulla salvaguardia dello stato ecologico dei laghi è stata anche redatta la Carta del Lago di Garda, grazie all’impegno volontario di stakeholder pubblici e privati, per un percorso partecipativo iniziato a febbraio 2021 e conclusosi a luglio nell’ambito di Goletta dei Laghi con l’evento di presentazione: obiettivo del documento è adottare una serie di misure volte a ridurre la presenza e gli impatti delle microplastiche. (Rem)