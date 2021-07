Lavoro: Fratoianni (Si), altri licenziamenti, governo dei migliori non pervenuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Altra settimana, nuovi licenziamenti. Questa mattina 106 lavoratori e lavoratrici della Timken in provincia di Brescia hanno scoperto di non avere più un lavoro. Il motivo? Non è dato saperlo". Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Eppure ho l'impressione - prosegue - che sia la stessa storia della Giannetti Ruote di Monza, della Gkn di Campi Bisenzio, della Whirlpool di Napoli. Si scarica su lavoratori e lavoratrici il peso della crisi. E il 'governo dei migliori'? Non pervenuto. Non ci rassegniamo - conclude Fratoianni - e continueremo a sostenere la lotta di lavoratori e lavoratrici per difendere il loro futuro e la loro dignità". (Com)