Borsellino: Mascaretti (Fd'I), tramandare legalità e sacrificio alle future generazioni

- A 29 anni dalla strage di Via D'Amelio, ricordiamo il sacrificio del giudice Borsellino e dei cinque agenti della sua scorta uccisi dalla criminalità organizzata: questo drammatico episodio sia un prezioso ricordo da tenere sempre vivo, e da tramandare ai più giovani e alle future generazioni, affinché la memoria di questi eroi che hanno sacrificato la loro vita per difendere la patria possa essere un seme che faccia germogliare una coscienza collettiva della legalità, della difesa, della democrazia e dei valori in cui crediamo fermamente. Lo dichiara in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. (Rem)