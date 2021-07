© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Cos'altro serve per capire l’importanza del vaccino contro il Covid? Facciamolo, per la nostra salute e quella di chi ci sta vicino. I nuovi ricoverati a Genova hanno 39, 40 e 51 anni. Uno lo stanno per intubare". Lo scrive su Twitter il cofondatore di Coraggio Italia e presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, che aggiunge: "Vacciniamoci, per non rischiare di richiudere il Paese". (Rin)