Covid: De Luca, in Campania piano vaccinazione specifico per la popolazione studentesca

- "Domani definiremo un piano specifico di vaccinazione anti Covid per la popolazione studentesca. Tra un mese e mezzo si aprirà l'anno scolastico in presenza, se non avremo completato la vaccinazione del personale scolastico e della popolazione studentesca, quello delle scuole diventerà un focolaio formidabile di diffusione del contagio. Dato che quest'anno vogliamo avere le scuole in presenza, dobbiamo completare la vaccinazione al di sotto dei 18 anni". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del progetto del PalaSalerno.(Ren)