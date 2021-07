Covid: De Luca, il Ministero della Salute è stato sciolto e non se ne sono accorti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo nazionale ha fatto una comunicazione disastrosa sui vaccini, creando incertezza". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine della presentazione del progetto del PalaSalerno. "Durante l'emergenza Covid sono state le Regioni a reggere - prosegue - al contrario di quanto scritto da Sabino Cassese, non il governo italiano. Il ministero della Salute, in pratica, è stato sciolto e non se ne sono accorti. Il Ministero si è dimostrato vivo solo quando ha dovuto fare una comunicazione irresponsabile sui vaccini. Dalla fine di giugno, quindi, c'è stato un abbassamento dell'adesione vaccinale. Inoltre, il commissario all'emergenza Covid Figliuolo ha raccontato vere stupidaggini che ci ha raccontato che a luglio avremmo avuto un numero di vaccini sufficiente. Sciocchezze, le dosi che abbiamo bastano solo per le seconde dosi. Quindi, stiamo cercando di uscire dalla pandemia solo grazie allo sforzo delle Regioni, perché per quanto riguarda lo Stato Italiano bisogna metterci una croce sopra. Al di là della confusione, i cittadini devono essere responsabili: o ci si vaccina o si torna in lockdown".(Ren)