Napoli: D'Angelo, una app per monitorare randagismo

- "La presenza di animali di compagnia nelle case è aumentata, soprattutto nel periodo della pandemia, eppure sono tanti gli amici a quattro zampe che ancora non hanno trovato famiglia e per cui non esiste da parte delle istituzioni, tantomeno dalle amministrazioni comunali, attenzione alle loro esigenze né a coloro che li sostengono. A supplire queste mancanze, ci pensa il volontariato che ne regge il peso nella quasi totalità, con operatori stanchi e demotivati". Lo ha spiegato il candidato sindaco Sergio D'Angelo che ha continuato: ""Molte sono le carenze dei dettami della legge regionale campana che attribuisce alcune funzioni al Comune e di queste a Napoli ben poche sono quelle effettivamente attuate. In particolare non risulta attuato il risanamento delle strutture canili esistenti, l'attivazione di controllo del territorio sull'esistenza dei cani randagi con la segnalazione della presenza attraverso la polizia municipale". E quindi: "Inoltre non sono state realizzate aree di verde pubblico riservate ai cani né la promozione di campagne di sensibilizzazione e responsabilizzazione sul possesso di un animale e iter per la cessione di un animale al Comune, per evitarne l'abbandono". (segue) (Ren)