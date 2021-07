Napoli: D'Angelo, una app per monitorare randagismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- D'Angelo ha aggiunto: "Per il randagismo, invece, è opportuno richiedere e assicurare l'implementazione del personale medico e degli operatori Asl per aumentare il numero assolutamente irrisorio di sterilizzazioni. Per aiutare questo processo va creato un sistema per un censimento rapido attraverso una App e devono essere create effettive convenzioni con i veterinari privati per l'implementazione delle sterilizzazioni". Infine il candidato sindaco ha concluso: " L'altra cosa che non viene mai assicurata sono i servizi collaterali all'assistenza sanitaria pubblica: occorrerebbe dunque creare un'agenzia che possa sopperire a quanto la sanità pubblica veterinaria non fa o non può fare, dotandola dei mezzi idonei per organizzare, in collaborazione attiva con le Asl, tali servizi che, se affidati a un volontariato esperto e professionalizzato può sollevare di non poco da un compito oneroso e sfiancante il volontariato attivo autofinanziato o soggetto a demoralizzanti e umilianti collette". (Ren)