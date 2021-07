Infrastrutture: Morelli in Sardegna il 20 e 21 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alle Infrastrutture e alla Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, sarà in Sardegna domani e dopodomani. La due giorni - si legge in una nota - prevede: martedì 20 luglio, alle 17.30, visita al porto di Cagliari ed incontro con i vertici della Capitaneria di porto e dell’Autorità portuale per ragionare sulle opportunità di sviluppo della portualità sarda; mercoledì 21 luglio, alle 9.30, sopralluogo al porto di Arbatax, e alle ore 11.30 presenzierà alla cerimonia di apertura della nuova SS 125 "Orientale Sarda", tratto Tertenia - San Priamo - "Galleria Sa Pruna". (Com)