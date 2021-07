Imprese: A2A, presentato oggi bilancio di sostenibilità territoriale di Bergamo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo creato le premesse per aumentare del 50 per cento il calore disponibile per la rete del teleriscaldamento, con l’accordo per allacciare l’impianto industriale di Rea Dalmine - recuperando il calore oggi disperso - e la progettazione di sistemi di accumulo termico: il teleriscaldamento sarà sempre più uno strumento strategico per soddisfare il fabbisogno di calore della città con minimo impiego di combustibile fossili, per dare un contributo concreto alla decarbonizzazione", ha continuato, aggiungendo che obiettivo prioritario del Gruppo rimane "coniugare la tradizione con l’innovazione, puntando a generare con la nostra azione un impatto positivo sulla qualità della vita delle persone”. "La quota di azioni A2A che il comune di Bergamo detiene, pur rappresentando circa l'un per cento, costituisce un asset importante per la nostra città: con il Gruppo perseguiamo alcuni degli obiettivi strategici del nostro mandato amministrativo, come il miglioramento delle condizioni ambientali grazie al teleriscaldamento e all’incremento della raccolta differenziata", ha commentato poi il sindaco Giorgio Gori, aggiungendo che nei prossimi anni, "saremo al lavoro per crescere ancora su tutti i fronti, forti anche dell’alto livello di soddisfazione dei nostri concittadini per quel che riguarda i servizi erogati da A2A". Quest'anno, si legge nella ntoa, il bilancio di sostenibilità territoriale di A2A si fonda su tre direttrici: pianeta, persone e comunità. Ambiti identificati dal Forum economico mondiale (Wef) con il documento "Measuring stakeholder capitalism: towards common metrics and consistent reporting of sustainable value creation". (Com)