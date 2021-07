Sardegna: Green pass alla francese, sì da Chessa, più cauto il collega Nieddu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi non è vaccinato è un irresponsabile e non deve entrare in teatri, cinema, ristoranti e altri luoghi affollati. Sono totalmente d'accordo con Macron sul Green pass esteso: la prima arma è l'appello alla responsabilità, ma se non funziona bisogna passare ai controlli". Lo ha dichiarato l'assessore regionale del Turismo, Gianni Chessa. "Il vaccino è l'arma che abbiamo in questo momento, dobbiamo usarla. Chi non è vaccinato, perché ha scelto di non farlo, se ne stia a casa. La sicurezza viene prima di tutto, dopo mesi di sacrifici, milioni di morti e tanta sofferenza dovremmo saperlo. Il messaggio che voglio dare è questo: fate tutti il vaccino, per voi e per il bene comune". L'iniziativa lanciata dal presidente francese piace all'assessore alla Sanità Mario Nieddu che però mette in evidenza come disposizioni di questo tipo "potrebbero addirittura scontrarsi con alcune leggi dello Stato". Secondo Nieddu, "l'idea potrebbe essere utile ad accelerare la campagna di vaccinazione e recuperare alcune fasce d'età ancora incerte, ma sono iniziative che innanzi tutto devono essere condivise e coordinate e poi vanno valutate con la massima serietà, per evitare estremizzazioni che non condividiamo". (Rsc)