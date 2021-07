Infrastrutture: M5s, commissariare nuove opere strategiche per ridurre divario Nord-Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ridurre il divario infrastrutturale di alcune zone del Paese, in particolare al Sud, deve essere oggi la nostra priorità", è quanto affermano in una nota le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Trasporti. "Per questo - proseguono - abbiamo espresso parere positivo allo Schema di decreto per introdurre nell'elenco delle opere da commissariare quelle infrastrutture che rischiano di aggravare gli annosi ritardi e la crescita economica. Tra le opere individuate ci sono la riqualificazione e il miglioramento della rete viaria provinciale in Sicilia e in Sardegna, la direttrice Contursi-Temoli, la strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda e la Manna-Camporeale. Queste ultime due, essendo parte dall'asse Roma-Napoli-Bari, sono infrastrutture già collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)". Occorre, "quindi, adottare tutte le iniziative normative a disposizione per affrontare le criticità che da decenni sono causa di un enorme spreco di beni e denaro pubblici. A questo scopo sarebbe opportuno inserire tra le opere da commissariare anche le opere strategiche non comprese nel contratto di Programma Anas, perché non rappresentino un freno al rilancio economico del Paese" concludono.(Com)