Imprese: Unicredit annuncia ulteriori passi nel suo processo di semplificazione in Italia e nel Lazio

- Dopo l’istituzione del nuovo assetto organizzativo presentato lo scorso maggio dall'amministratore delegato del gruppo Andrea Orcel e la nomina di un nuovo group executive committee (Gec), Unicredit annuncia oggi ulteriori passi nel percorso di rafforzamento della sua struttura operativa, con particolare focus sull’Italia e sul Lazio. Lo rende noto un comunicato. Tutte le strutture organizzative vengono ridisegnate con l’obiettivo di garantire livelli di esecuzione e capacità decisionali più rapide oltre a promuovere l’eccellenza operativa, facilitando legami ancora più solidi tra il management, i clienti e le comunità in cui la banca opera. Tutte le attività italiane rientrano nella nuova Unicredit Italia, una geografia autonoma all’interno del gruppo, dotata di tutte le leve necessarie per supportare e soddisfare al meglio le specificità dei territori e le diverse esigenze locali. La nuova Unicredit Italia è guidata da Niccolò Ubertalli, nominato Responsabile Italia. Per l’area Centro Italia, che include Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna, viene nominato Roberto Fiorini in qualità di Regional Manager, sotto la guida del Responsabile Italia Niccolò Ubertalli.(Com)