Napoli: illuminazione votiva nelle Arciconfraternite, intesa tra sindaco e Arcivescovo Battaglia

- E' stato stipulato oggi, presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo, il protocollo d'intesa tra Comune di Napoli e la Curia Arcivescovile della Città, con il quale vengono regolamentati, in particolare, i rapporti relativi ai servizi di illuminazione votiva nelle Congreghe cimiteriali delle Arciconfraternite. Il Protocollo d'intesa è stato firmato dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, e dall'Arcivescovo di Napoli, Mons. Domenico Battaglia, il quale, preoccupato - come l'amministrazione de Magistris - anche del mantenimento del posto di lavoro del personale addetto alle Congreghe cimiteriali, è intervenuto nella stipula dell'atto quale Ordinario del luogo, cui è attribuita la potestà di vigilanza e controllo sulle Arciconfraternite. Particolare soddisfazione, soprattutto a fronte delle legittime istanze degli utenti, è stata espressa dall'Arcivescovo e dal sindaco de Magistris, i quali hanno anche ribadito come l'accordo di oggi rinsaldi, in modo ancora più il forte, il solido legame istituzionale tra l'amministrazione comunale e la Curia Arcivescovile, che ha un'autorità morale nei confronti delle Arciconfraternite, Enti ecclesiali dotati di autonomia amministrativa e gestionale, e confermi la comune volontà di operare in sinergia, pur nell'ambito dei rispettivi ruoli, nel rispetto dei defunti e della pietà popolare. (Ren)