Abruzzo: turismo del vino, il 6 agosto torna Calici di Stelle a Ortona (2)

- "Anche quest'anno abbiamo voluto riproporre l'evento regionale nel Castello Aragonese perché ormai è diventato un appuntamento fisso non solo per gli amanti del vino ma anche per gli addetti ai lavori del settore che si ritrovano in quella che può essere tranquillamente definita come la serata di galà più importante del vino abruzzese", dice il presidente di Mtv Abruzzo Nicola D'Auria fresco anche di rinnovo della carica presidenziale nazionale, che continua: "Ortona e il suo Castello sono location perfette per trasmettere i valori del Movimento Turismo del Vino che sono quelli di una promozione del territorio e di una cultura dell'accoglienza di altissima qualità. Non solo la data del 6 agosto, ma anche gli eventi nelle nostre cantine associate che apriranno le loro porte in notturna dal 31 luglio fino a Ferragosto". La lista delle cantine partecipanti è in aggiornamento e ad oggi prevede: Azienda Tilli, Bosco Nestore, Bossanova, Buccicatino, Buzzarone, Cantina Marramiero, Cantina Tollo, Cantine Maligni, Cantine Mucci, Casal Thaulero, Cerulli Spinozzi, Codice Citra, Donvitantonio, Dora Sarchese, Faraone Vini, Fattoria Licia, Feudo Antico, Inverso Vini, Marchesi de' Cordano, Palazzo Battaglini, Paolucci Vini, Spumanti Fausto Zazzara, Stefania Pepe, Tenuta Morganti, Tenuta Oderisio, Tenuta Secolo IX, Torre Zambra, Vaddinelli, Valle Martello. (Gru)