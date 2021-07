Napoli: niente bilancio, commissariato comune di Camposano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Napoli, Marco Valentini, a seguito della mancata approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021-2023 e del rendiconto 2020 da parte del Comune di Camposano ha nominato commissario ad acta Raffaele Sarnataro, in servizio presso questa Prefettura e ha nel contempo sospeso il consiglio comunale e nominato commissario prefettizio, il viceprefetto Giovanni Lucchese, in servizio presso questa Prefettura, incaricandolo della provvisoria amministrazione dell’Ente. (Ren)