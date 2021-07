Napoli: polizia locale sequestra droga a Scampia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Agenti della polizia locale delle unità operative investigativa Centrale e Tutela Patrimonio, sono intervenuti in via Bacone, nel quartiere Scampia per lo sgombero e la riconsegna di un immobile di proprietà dell'Acer, ex Iacp, assegnato all'Università Popolare di Napoli, e poi abbandonato dal 2008.Sul posto, nell'effettuare il sopralluogo, il personale si è accorto di aver interrotto le operazioni di frazionamento ed imbustamento al dettaglio di sostanze stupefacenti; i presunti autori del reato erano riusciti ad allontanarsi grazie ad una uscita secondaria posta sul retro dell'edificio che, precedentemente saldata da personale della agenzia campana per l'edilizia residenziale, è risultata forzata. All'interno della struttura, a seguito della perquisizione del locale, si rinveniva infatti, un grosso quantitativo di cannabis, hashish e marijuana, in infiorescenze e panetti, oltre a numerosi involucri già confezionati di Eroina, ed un notevole quantitativo di siringhe ancora imbustate per un totale di oltre 3000 pezzi, numerosi bussolotti in plastica, bustine e bilancini di precisione, il tutto per un valore di oltre 20mila euro.(Ren)