Sardegna: truffa alla Ue, Gdf denuncia 14 persone e sequestra 240 mila euro

- Sono 14 le persone denunciate dai finanzieri della Tenenza di Tempio Pausania per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, appropriazione indebita e uso di atto falso: avevano fatto nascere un consorzio con lo scopo di richiedere ed ottenere un finanziamento europeo di circa 600.000 euro per il "recupero e valorizzazione economico-produttivo delle sugherete", con finalità selvi-colturali ed infrastrutturali, quali la ripulitura localizzata, le potature di formazione, il taglio e il concentramento e trasporto della legna nelle aree di Calangianus, Tempio Pausania, Monti e Montresta. In realtà, secondo quanto accertato dai finanzieri, si trattava di una truffa pari a 240 mila euro che sono stati sequestrati con la finalità della confisca. I fatti, sebbene lesivi di interessi finanziari del bilancio dell'Ue, non sono stati segnalati al nuovo Ufficio del procuratore europeo con sede a Lussemburgo (ed operante nei 22 Paesi europei, tra cui l'Italia, che ad oggi, vi hanno aderito), Eppo - European Public Prosecutor's Office, in quanto commessi in data anteriore a quella indicata nel relativo regolamento Ue di istituzione del menzionato ufficio giudiziario. (Rsc)