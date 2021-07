Napoli: inaugurazione domani street art a rotonda Diaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà inaugurata domani alle ore 12 dal sindaco di Napoli Luigi de Magistris alla Rotonda Diaz l'opera di street art. Come si legge in una nota "3300 mq hanno colorato il lungomare con nove street artist napoletani (Jorit, Shaone, Iabo, Zeus, Tres,Yele, El Nigro, Cref e Cocchia) e nove studenti dell'accademia di Belle Arti di Napoli che hanno realizzato in tre giorni una grande opera nell'area di via Caracciolo (tra l'intersezione con Piazza della Repubblica fino all'angolo di Viale Anton Dohrn )". (Ren)