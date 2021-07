Campania: Falco (Corecom), aumentano casi depressione legati a social

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo creare una rete organizzata per affrontare i fenomeni della violenza, del bullismo e del cyberbullismo e aiutare concretamente i ragazzi in difficoltà. Occorre offrire strumenti validi in grado di riconoscere ed evitare i pericoli del web". Queste le parole di don Vincenzo Cimarelli, parroco della Chiesa di San Pietro e Paolo di Soccavo, che ha ospitato la tappa partenopea della campagna di prevenzione per i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo organizzata dal Corecom Campania in collaborazione con la Presidenza del Consiglio regionale della Campania e con l'Agcom. Il concetto di rete è stato ribadito anche dal Presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero: "Stiamo producendo il massimo sforzo per mettere insieme le migliori risorse del nostro territorio al servizio dei giovani e giovanissimi che, seppur nativi digitali, spesso cadono nelle trappole del web. Offrire loro una via d'uscita e la consapevolezza che non sono soli di fronte a questi fenomeni è nostro dovere. E il Consiglio regionale della Campania c'è e ci sarà sempre". (segue) (Ren)