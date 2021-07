Campania: Falco (Corecom), aumentano casi depressione legati a social (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Corecom, Domenico Falco, ha ribadito la necessità di non 'abbassare la guardia': "Stiamo proseguendo, senza sosta, la campagna di sensibilizzazione nei campi estivi in tutte le province della Campania. Azione necessaria per contrastare questi fenomeni che diventano sempre più preoccupanti. Uno degli ultimi episodi, il suicidio di un noto 'gamer' conosciuto da tutti come Near, ha portato alla luce veri e propri hub dell'odio che l'avrebbero spinto prima alla depressione e poi al tragico gesto. Bisogna vigilare attentamente per evitare il diffondersi di accadimenti simili tra i nostri ragazzi". Anche Lorenzo Giannalavigna, ha condiviso la strategia: "Dobbiamo sostenere la rete intesa come collaborazione virtuosa tra varie realtà, istituzioni, forze dell'ordine, i giovani e le loro famiglie. Una delle prime soluzioni da offrire è la possibilità di manifestare il disagio all'esterno. Parlare con gli adulti, i familiari, gli insegnanti, della violenza subita e trovare insieme a loro la soluzione. Le vittime devono essere messe nelle condizioni più sicure per denunciare e non rimanere isolate". (Ren)