Piemonte: ex Embraco, prorogata cassa integrazione per 400 i lavoratori

- “Il via libera del Consiglio dei Ministri alla norma per prolungare la cassa integrazione per i lavoratori ex Embraco è il segno che un primo passo in avanti c’è stato". A dirlo il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore al Lavoro Elena Chiorino. "Bene che il Governo abbia ascoltato l'appello per la proroga del decreto. Il via libera di oggi consente a più di 400 famiglie di tirare un momentaneo sospiro di sollievo. Ma questo dopo quattro anni di promesse non mantenute non basta. Adesso bisogna correre sul piano industriale”. (Rpi)