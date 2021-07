Amministrative: De Maria (Pd), giusto votare a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinto che ci siano tutte le ragioni e le condizioni perché le elezioni amministrative previste in tanti Comuni italiani si svolgano già a settembre. Sarebbe intanto la scelta più giusta sul piano della sicurezza sanitaria". Lo afferma in una nota Andrea De Maria, deputato Pd e segretario di presidenza della Camera. "Poi comunque - prosegue - si tratta di individuare la data del voto dopo un provvedimento di rinvio rispetto alla scadenza naturale che doveva essere fra aprile e giugno e quindi trovo del tutto infondate le ragioni di contrarietà che si riferiscono a una presunta accelerazione. Credo che si possa benissimo lavorare ad agosto sulle liste per dare al più presto ai cittadini la possibilità di esprimere il loro democratico diritto di voto nella massima sicurezza sanitaria possibile".(Com)