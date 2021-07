Cultura: Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, Arcidiocesi Perugia ed Eni gas e luce insieme per restauro facciate Cattedrale di San Lorenzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta questa mattina, alla presenza del cardinale Gualtiero Bassetti, di Brunello Cucinelli, presidente della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, di Alberto Chiarini, amministratore Delegato di Eni gas e luce, dell'architetto Elvira Cajano, Soprintendente all'Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, del sindaco di Perugia Andrea Romizi, e di monsignor Fausto Sciurpa, arciprete della Cattedrale, la conferenza stampa di presentazione del progetto per il restauro delle facciate della Chiesa di San Lorenzo, Cattedrale di Perugia. Lo rende noto un comunicato. Gli interventi che beneficeranno del cosiddetto "Bonus facciate" istituito con la legge finanziaria del 2020, saranno realizzati grazie al sostegno economico della Fondazione Brunello e Federica Cucinelli ed Eni gas e luce che con il progetto CappottoMio oltre a realizzare i lavori con i suoi partner, acquisterà il credito derivante dalla detrazione fiscale al 90 per cento prevista. I lavori iniziati il 12 luglio riguarderanno il restauro conservativo delle facciate frontali e laterali, della scalinata esterna e del monumento bronzeo a Giulio III. Sono previsti inoltre interventi di ripulitura delle pietre, rimozione di alcuni inserti di cemento applicati come giunti tra le pietre in vecchi restauri che verranno sostituiti con materiali e modalità compatibili con i principi del restauro conservativo e l'importanza storico-artistica del monumento. (segue) (Com)