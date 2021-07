Cultura: Fondazione Brunello e Federica Cucinelli, Arcidiocesi Perugia ed Eni gas e luce insieme per restauro facciate Cattedrale di San Lorenzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La cattedrale di San Lorenzo, cuore e punto di riferimento della vita liturgica di tutta la comunità diocesana, esprime, anche nella sua collocazione e nella sua configurazione architettonica, il centro nevralgico della Perugia civile e religiosa", ha dichiarato il cardinal Bassetti. "Con le sue mura imponenti e disadorne richiama con forza la precarietà dell'esistenza, dove il 'non finito' manifesta tutta l'incompletezza umana, che solo in Dio raggiunge il pieno compimento e splendore. I suoi immensi spazi, vuoti durante il tempo di pandemia, ci hanno impressionato ed emozionato. Con la ripresa dei flussi di persone e soprattutto della vita liturgica, si avverte quanto mai necessario il restauro delle possenti prospetti laterali che da secoli sorreggono questo edificio maestoso eppure fragile, stretto insieme da un delicato equilibrio architettonico. Ringrazio pertanto Eni gas e luce, la Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e quanti, con un gesto di cuore, di fede e di grande lungimiranza, hanno assunto l'iniziativa di ristrutturare le facciate della cattedrale di Perugia. Si tratta di un lavoro complesso e raffinato, impegnativo ma destinato a durare nel tempo, che darà nuova vita e splendore alla nostra Chiesa madre".