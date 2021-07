Campania: Muscarà (M5s), compostiere, sindaci collaborino perché siano presenti in tutti i Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le compostiere di comunità, testate in tantissimi altri Comuni e Paesi, si sono dimostrate fondamentali per il trattamento della frazione organica dei rifiuti, nell'ambito di una gestione sostenibile. In Campania siamo di fronte a un paradosso. A fronte di ben 126 le amministrazioni che hanno fatto richiesta alla Regione Campania di installazione dell'impianto, per un totale di 193 compostiere richieste, allo stato risulta che sono 84 quelle effettivamente consegnate e appena 8 quelle in funzione. Per comprendere le ragioni di questo ritardo e se vi siano responsabilità da imputare alla Regione o ai singoli Comuni, ho inviato nei mesi scorsi lettere a tutti i sindaci della Campania nella quale chiedevo indicazioni circa lo stato di attuazione dell'impianto di compostaggio, senza purtroppo avere alcun riscontro. Una richiesta che rinnovo, al fine di comprendere se e quali criticità frenano l'installazione delle compostiere e in che modo, in qualità di consigliere regionale, è possibile individuare una soluzione". Lo dichiara la consigliera regionale del Movimento 5 stelle Maria Muscarà, nell'illustrare il contenuto di una nota inviata ai sindaci di tutti i comuni della Campania. "A seguito di una mia recente attività ispettiva – rivela Muscarà nella nota a sua firma - sono venuta a conoscenza che alcuni Comuni avrebbero rifiutato le compostiere già richieste e assegnate. Credo che ciascun amministratore locale – conclude la consigliera regionale nella sua lettera - debba cogliere questa preziosa opportunità e fare rete con ogni istituzione che possa in qualche forma impegnarsi sul fronte della problematica rifiuti, compiendo ogni possibile sforzo per proporre soluzioni alternative per un minore impatto ambientale". (Ren)