- Il vicesegretario del Partito democratico, Giuseppe Provenzano, informa su Twitter di trovarsi "a Campi Bisenzio, con gli operai della Gkn e con un sindaco del Pd che ha schierato l’istituzione a difesa dello stabilimento". Per l'ex ministro per il Sud, "non si tratta di insegnare il bon ton alle multinazionali, ma di lottare per il futuro dei presidi industriali, dei lavoratori, delle comunità". (Rin)